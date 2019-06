​Ex Mercatone Uno, l'Inps anticipa il Tfr a tutti i lavoratori licenziati

di Luca Ingegneri

Ex Mercatone Uno, arriva una boccata d'ossigeno per i lavoratori rimasti a spasso dopo il fallimento di Shernon Holding. Con una circolare operativa emanata venerdì scorso, l'Inps ha sbloccato le procedure per l'anticipazione del Tfr. Sarà il fondo di garanzia per le aziende fallite a farsi carico del pagamento del trattamento di fine rapporto, per il periodo compreso fino alla data di subentro di Shernon Holding (agosto 2018). «Ieri abbiamo riunito i lavoratori nella sede di Noventa - spiega Daniele Salvador,...