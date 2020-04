Domani riapre il mercato di Campagna Amica: pranzo di Pasqua a km zero

​ROVIGO - Domani dalle 8.30 alle 13 al mercato coperto di Campagna Amica in Tassina riparte la corsa all’acquisto di ciò ch serve a imbandire la tavola per il pranzo di Pasqua che privilegerà gli alimenti a km zero.



Con il piano predisposto dal Comune gli acquisti si potranno fare nel massimo della sicurezza in base al rispetto dell'apposita ordinanza regionale.



Sono previste entrata e uscita separate, dispositivi di protezione individuale per produttori e i clienti e vigilanza durante tutta la durata del mercato. Saranno obbligatori mascherine e guanti per accedere al mercato.



Da segnalare l'ottima risposta da parte dei cittadini che ha ottenuto l'iniziativa della "spesa sospesa" che sarà riproposta anche domani. Tutti potranno liberamente scegliere quali prodotti acquistare per per donarli ai meno abbienti che non hanno mezzi per comprarli. I prodotti saranno poi consegnati da Campagna alla Caritas della Diocesi di Adria-Rovigo che ne gestirà la distribuzione.