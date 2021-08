ROVIGO - Verso le 11, in via dei Cappuccini, iniziano ad arrivare i primi ospiti della mensa dei Frati, la più antica della città e, da quando è scoppiato il Covid, l’unica rimasta aperta. I frati non hanno infatti mai voluto chiudere le porte alle tante persone bisognose che ogni giorno si presentano per un pasto caldo. Spesso l’unico della giornata. Ieri, ad esempio nella sala da pranzo una ventina di bisognosi. Ormai tutti conoscono la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati