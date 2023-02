COSTA DI ROVIGO - Il paese resta senza medico di base, scatenando le proteste di molti residenti, come spesso avviene in circostanze come queste, specie se del tutto impreviste. Sara Zorzan, nata e cresciuta a Costa, dove ha anche ricoperto il ruolo di assessore comunale in una delle giunte dell'ex sindaco Antonio Bombonato, dopo solo un anno dal suo ritorno in paese, ha infatti deciso di chiudere l'ambulatorio. «A Costa abbiamo due medici di base - spiega il sindaco Giampietro Rizzatello -. Il dottor Francesco Arilotta, che è qui oramai da almeno trent'anni, e appunto la dottoressa Sara Zorzan, che lo scorso anno, più o meno di questi tempi, ha preso il ponto del dottor Mauro Munari. Alla fine del mese scorso è arrivata in Comune, la comunicazione da parte del medico Zorzan, della cessazione di fine attività a partire dall'1 marzo. L'1 febbraio ho interpellato la dottoressa per capire le sue intenzioni e ci ha comunicato che il 28 febbraio avrebbe finito di lavorare a Costa, trasferendosi a Rovigo, al Gruppo di Medicina Integrata della Commenda». La decisione di Sara Zorzan ha spiazzato non solo gli assistiti, ma anche l'Amministrazione comunale.



LA CARENZA

«Il problema è ancora più sentito vista la difficolta' nel reperire medici - prosegue il sindaco -. La carenza di medici priva così anche Costa di un medico di base. Inoltre, il pochissimo tempo di preavviso, con il quale abbiamo ricevuto la notizia, rende il tutto ancora più complicato e difficile. La Ulss 5 Polesana si era impegnata ad inviare un avviso a tutti i pazienti della Zorzan e ad oggi (lunedì 27 febbraio, ndr), non abbiamo ancora ricevuto il nome del suo sostituto. Ci siamo così visti costretti a pubblicare sui nostri canali social, un avviso, nel quale comunichiamo ai costensi che cosa sta succedendo e che cosa si sarebbe dovuto fare».

La vicenda ha scatenato non pochi malumori nel piccolo paese medio polesano. «I pazienti dovevano essere informati prima, ma non certo dall'Aministrazione comunale, dato che il cambio di medico non è di sua competenza. Abbiamo messo a disposizione dei residenti una persona, che è già stata subissata di richieste in merito alla variazione del medico di base. Sono stati inoltre fatti alcuni incontri con i vertici dell'Ulss 5 Polesana, i quali ci hanno confermato di essere alla ricerca di un medico per Costa, ma che per il momento non ne è stato trovato alcuno. Siamo disponibili nel mettere a disposizione un ambulatorio medico gratuito, per quei medici che volessero venire a lavorare a Costa. Siamo tutti molto preoccupati. Mi sto muovendo su più fronti, anche se con meno di un mese di preavviso, non è che si riesca a fare qualcosa. Ci siamo sostituiti a chi di competenza. Più di questo non potevamo fare».



Gli assistiti possono nuovamente scegliere il medico Sara Zorzan, a decorrere dal primo di marzo, che eserciterà nell'ambulatorio Mgi Commenda di Rovigo. Per scegliere il medico curante, ci sono diverse modalità: via e-mail all'indirizzo cambiomedicodistretto1@aulss5.veneto.it; recarsi in presenza allo sportello amministrativo della Cittadella Socio Sanitaria di Rovigo (telefono 0425/393927) nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 8-12.30 e lunedì e mercoledì 14.30-16.30. Ci si potrà recare all'Ufficio comunale dei servizi sociali, dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12.30, fino al 18 marzo, per reperire il modulo per la scelta del medico e ogni informazione utile e di aiuto.