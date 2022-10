ROVIGO - La dottoressa Gabriella Chieregato, iscritta all'Ordine dei medici di Rovigo dal 1984 e punto di riferimento di lunga data per le frazioni di Sant'Apollinare e Grignano, dove ha i suoi ambulatori, rispettivamente in via Don Aser Porta e in via Ponte dell'Asino, terminerà il proprio incarico come medico di Medicina generale il 30 novembre prossimo. I suoi assistiti dovranno quindi trovarsi un nuovo medico curante. Non una cosa facile anche perché, come si spiega nella delibera dell'Ulss Polesana, «nell'ambito territoriale in parola gli altri medici di Medicina generale convenzionati non saranno in grado di garantire l'assistenza ai circa 1.500 assistiti attualmente in carico alla dottoressa Chieregato».

Per questo l'Ulss ha indetto un avviso per un incarico provvisorio che preveda l'apertura dell'ambulatorio principale nella frazione di Sant'Apollinare e ambulatorio periferico nella frazione di Grignano dal primo dicembre prossimo.

Fra le cessazioni, anche quella del dottor Gian Pietro Bersani, medico a Ficarolo e Salara, e componente della Medicina di gruppo 3CentaMed, ma in questo caso l'Ulss Polesana è già riuscita a ottenere la disponibilità a un incarico provvisorio del dottor Moreno Concato, al quale sarà assegnato un massimale ordinario di 1.500 assistiti e saranno assegnati i pazienti ancora in carico al dottor Bersani, con la precisazione che il conferimento dell'incarico implica l'apertura di un ambulatorio principale nel comune di Ficarolo, di un ambulatorio periferico nel comune di Salara e l'inserimento all'interno della Mg di Trecenta.



Dal primo novembre cesserà anche il dottor Giuseppe Giunta, con ambulatorio a Porto Tolle. In questo caso l'Ulss ha recepito le disponibilità all'aumento del massimale da parte degli altri medici, i dottori Arnaldo Martini, Vittorio Avventi e Pierfranco Poletti, che potranno quindi accogliere nuovi pazienti.

F. Cam.