FRATTA POLESINE (ROVIGO) - A 100 anni esatti dall'omicidio di Giacomo Matteotti, oggi a Radio Coop verranno trasmessi alcuni stralci del discorso pronunciato in Parlamento il 30 maggio 1924 dal segretario dell’allora Partito socialista unitario, per denunciare le violenze fasciste. Il discorso di Matteotti si potrà ascoltare nei punti vendita Coop Alleanza 3.0 e Librerie.coop. Il celebre discorso risuonerà, quindi, nei 350 punti vendita della Cooperativa e nelle 80 librerie Coop. Si tratta di un’iniziativa che ha ricevuto il patrocinio del Comitato polesano per le Celebrazioni di Matteotti 1924-2024. "Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto e crediamo di rivendicarne la dignità, domandando il rinvio delle elezioni, inficiate dalla violenza, alla giunta delle elezioni", aveva affermato in aula Matteotti, per poi aggiungere ai compagni di partito, una volta concluso il suo intervento: "Io, il mio discorso l'ho fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per me". Undici giorni dopo una squadra fascista rapì Matteotti e lo uccise.

Matteotti, l'omaggio di Mattarella

Nel frattempo c'è tanta soddisfazione da parte del vice sindaco di Fratta, Alessandro Baldo, che ha fatto un bilancio della prima giornata della riapertura della Casa museo Matteotti, dopo quattro mesi di chiusura per i lavori di riallestimento. «Oltre 200 cittadini frattensi hanno accolto con entusiasmo la riapertura della casa - precisa Baldo - è stato molto bello vedere intere famiglie in fila per poter entrare. L'entusiasmo era palpabile, soprattutto al termine della visita. Il nuovo allestimento, a livello dei migliori musei europei, è stato molto apprezzato».

Questa mattina, alle 11 a Roma, sul lungotevere Arnaldo da Brescia (dove il 10 giugno 1924 venne rapito e ucciso Matteotti), si terrà la commemorazione, alla presenza di alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale di Fratta. Ci saranno le testimonianze da parte delle nipoti dello statista, Laura ed Elena Matteotti, assieme a quelle di Giovanni ed Enrico Volterra, e Giovanna Cosattini. La cerimonia è organizzata dal circolo culturale Saragat-Matteotti, in collaborazione con Fondazione Giacomo Matteotti, Casa museo Matteotti, Comuni di Fratta e di Riano (dove il 16 agosto 1924 venne trovato il corpo di Matteotti). Nella circostanza il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, deporrà un omaggio floreale. Saranno presenti numerosi esponenti del mondo politico nazionale, compreso il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. La manifestazione ha il patrocinio di Senato e Camera, Comuni di Fratta e Roma, e Regione Lazio. Inoltre c'è l'alto patrocinio del Parlamento europeo.

Intanto pure San Marino ha deciso di dedicare uno speciale annullo filatelico al deputato frattense.