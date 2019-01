Questo matrimonio non s'ha da fare, né domani, né mai: bufera sull'ufficiale di stato civile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIA - Questo matrimonio non s'ha da fare, né domani, né mai.di palazzo Tassoni, rispolvera i Promessi Sposi di manzoniana memoria e. Così i due rifiuti finiscono in tribunale. La prima udienza, per entrambe le vicende, che hanno aspetti molto simili, mancherebbe infatti il nulla osta delle rispettive ambasciate, sarà il 5 febbraio in Tribunale di Rovigo. La prima coppia, originaria di Israele, O.M. e M. A. le rispettive iniziali, sarà difesa dall'avvocato Michele Adriano Portieri. I promessi sposi hanno presentato ricorso ex art. 98 del codice civile avverso il provvedimento di rifiuto alla richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fatto avere loro dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune. La seconda coppia, Z. J.