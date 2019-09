di Enzo Fuso

LENDINARA - Si svolgeranno oggi alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Sofia i funerali di, spentosi domenica sera all’ospedale civile di Rovigo dopo una breve malattia. Aveva 59 anni. Alle 15 la formazione e la partenza del corteo dall’obitorio Rovigo. Lascia mamma Albertina; solo pochi mesi fa aveva perso papà Lino. Guolo abitava in via Santa Lucia dove aveva una bottega di scarpe, non era sposato e viveva in una abitazione accanto a quella dei genitori.Era titolare anche di una licenza di ambulante e frequentava i mercati della zona.