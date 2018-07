ROVIGO - Il ricevimento della FemiCz Rugby Rovigo nella sala consiliare del Comune, tenutosi questo pomeriggio, sarà ricordato per l’incredibile show offerto dal sindaco. Al termine del suo discorso, preso dall’entusiasmo, il primo cittadino ha pensato bene di afferrare il pallone che ornava il banco solitamente riservato alla giunta, per lanciarlo scherzosamente ai giocatori rossoblù, seduti nei posti dei consiglieri. Pessima idea. L'abilità dialettica del sindaco, evidentemente, non va di pari passo a quella rugbistica. La palla ovale ha centrato in pieno il grande lampadario di cristallo che illumina la sala, frantumandone alcuni elementi.