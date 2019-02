Nessuna Giunta, altra promessa di Bergamin andata a vuoto

di Alberto Lucchin

ROVIGO Un'altra giornata senza giunta. Ieri, da almeno 20 giorni il sindaco più fragile d'Italia, contrariamente a quanto aveva affermato venerdì sera, non ha presentato alcun esecutivo, dopo avere azzerato quella precedente alla fine di gennaio. Se dopo l'incontro della scorsa settimana con i vertici dei partiti di maggioranza (Lega, Forza Italia, Obiettivo Rovigo e Presenza cristiana) pareva aprirsi uno spiraglio per arrivare alla fine del mandato nella primavera 2020, a oggi Bergamin è nuovamente sulla graticola, perché l'obiettivo di allestire una nuova maggioranza per proseguire il mandato, ogni ora che passa, è sempre più lontano. Mentre è da giorni intento a coprire la gravità della sua situazione in fiumi di parole di comunicati su argomenti disparati, chi fa parte della maggioranza ormai non gli crede più. Dopo quattro anni in cui gli obiettivi raggiunti sono stati pochi e non così