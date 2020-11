ROVIGO - Sonia porta le protesi acustiche perché ha difficoltà uditive. In termini medici, soffre di ipoacusia bilaterale acuta: «Significa che sono sorda e leggo il labiale» spiega lei stessa. Con l'emergenza coronavirus, l'obbligo delle mascherine protettive all'aperto e al chiuso le impedisce la lettura delle labbra e le semplici azioni di ogni giorno come fare spese in un negozio e i pagamenti alle Poste, sbrigare una pratica amministrativa in un ufficio pubblico, partecipare a una riunione scolastica o fare una visita medica, diventano maledettamente complicate o sono ostacoli che non può superare. Così Sonia De Stefani, 42enne sposata e madre di tre bambini, fa un appello «per sensibilizzare le persone che non pensano alle situazioni che «tanti, come me, devono affrontare ogni giorno e non sanno come».

LA SOLUZIONE La soluzione sono le mascherine trasparenti in materiali certificati, lavabili e riutilizzabili dopo la sterilizzazione. Ne ha donate 500 il Comune di San Lazzaro di Savena alle scuole locali per rispondere ai bisogni dei bambini con limitazioni uditive e perché tutti gli alunni possano interagire meglio con i propri insegnanti. A Rovigo, e non solo in Polesine tuttavia, solo in pochi le utilizzano. Lo fa il datore di lavoro di Sonia. Le preferisce qualche barista. Le hanno adottate al centro audioprotesico che segue la 42enne rodigina, e l'ha indossata anche la guida turistica che l'estate scorsa, a Matera, ha fatto visitare alla famiglia di Sonia i luoghi della capitale europea della cultura 2019. «Quando ho contattato la guida per prenotare la visita - racconta - le ho chiesto anche se poteva usare la mascherina trasparente. Mi ha detto che non l'aveva ma che se gliela procuravo sarebbe stata felice di indossarla, e così ha fatto».

RESPINTA A ROVIGO Non è successo così, invece, davanti alla richiesta di Sonia per visitare la mostra a palazzo Roverella su Marc Chagall: «Mi è stato risposto che posso usare l'audioguida. Ma per mettere l'auricolare tolgo la protesi. Come posso sentire?». L'appello di Sonia nasce da tante esperienze dirette: «Appena finito il lockdown ho trovato difficoltà dappertutto. A fare la spesa, anche se lì alla fine ci si arrangia. Poi in Posta, dove, visto che c'era comunque la barriera in plexiglass, ho spiegato la mia situazione e ho chiesto all'addetto allo sportello se poteva abbassare la mascherina per poter capire cosa diceva. La risposta è stata No. Allo sportello hanno solo alzato la voce credendo che così capissi. Mi sono sentita umiliata, perché non sono stupida, sono sorda: devo leggere il labiale per capire. E ho capito che quello era solo l'inizio». Dal negozio di abbigliamento con la musica di sottofondo a volume alto «Oltre a leggere le labbra devo poter riuscire a isolare i suoni delle parole, se ci sono altri rumori» fino alla compilazione del 730 «Alla Cisl ho trovato l'unico ufficio pubblico pronto a venirmi incontro» oppure alla riunione scolastica, gli ostacoli sono tanti. Quindi Sonia si è rivolta anche al direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella, inviandogli un'email. «Ho chiesto che dove c'è una barriera protettiva, di vetro, plexiglass o altro, sia possibile fornire ai dipendenti le mascherine trasparenti perché le persone con difficoltà uditive possano capire cosa gli viene detto o chiesto. Come succede a me, molte persone hanno la stessa esigenza. Questo problema non è stato affrontato nemmeno in un reparto dedicato, come il servizio di Audiologia di Otorinolaringoiatria».

