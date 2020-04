Dalla moda alle mascherine, il Centro Moda ​di Stienta converte la produzione

ROVIGO - Dall'alta moda alle mascherine protettive. Il Centro Moda Polesano, cooperativa al femminile di Stienta, sceglie la solidarietà in un momento di grave pericolo per la popolazione riconvertendo le proprie linee produttive alla realizzazione di dispositivi di protezione individuale contro il contagio da coronavirus.

L'azienda tessile altopolesana appena finanziata da Cfi-Cooperazione Finanza Impresa, solo due anni fa, dopo quasi 60 anni di attività, rischiava il fallimento e la chiusura. Le sue operaie hanno rilevato la società costituendosi in cooperativa. Un coraggio imprenditoriale a tutta prova che ora dà un'altra encomiabile dimostrazione di alto senso civico in risposta all’emergenza da Coronavirus. Con altre undici cooperative, il Centro Moda ha fatto rete e ha riconvertito la sua produzione.

Le sue addette, moderne imprenditrici, da fine marzo, chi da casa e chi in fabbrica in base alle esigenze lavorative e rispettando le norme di sicurezza, cuciono e producono mascherine sostenibili arrivando a confezionarne circa 25mila al giorno con la previsione è raddoppiare la quantità, con l’ingresso nella rete di altre realtà cooperative.

