Aveva allestito una piantagione di marijuana nel garage, in manette 31enne

PORTO VIRO - Aveva allestito in casa una piantagione di marijuana, ma è stato scoperto durante una delle attività dirette a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti. I carabinieri della stazione di Taglio di Po, , unitamente a unita’ cinofila carabinieri di Torreglia (Padova), hanno arrestato M.P., 31enne di Porto Viro, per il reato di “coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”.

Nel corso di una perquisizione domiciliare l'uomo, già con precedenti, veniva trovato in possesso di otto piante di “marijuana” in vaso, di altezza circa un metro custodite all’interno di un garage adibito a serra per la coltivazione oltre a 7 grammi di marijuana essiccata pronta per essere ceduta. Oltre allo stupefacente i militari hanno trovato varia apparecchiatura di ventilazione e di illuminazione appositamente installate per favorire crescita delle piante e accessori per il confezionamento della sostanza stupefacente.

