Marijuana per 1 milione di euro, maxi sequestro e tre arresti

ROVIGO - Tre arresti e 51 chilogrammi e mezzo di marijuana e altri 183 kg di cannabis in produzione sequestrati per un valore di mercato di circa 934.000 euro. È il bilancio dell'operazione «Amleto» dei carabinieri di Rovigo in collaborazione con quelli di Prato, avviata a novembre scorso e proseguita nei giorni scorsi.

I tre arresti sono legati alla cattura di 11 persone a novembre fra Prato, Pistoia, Lendinara, Lusia e Fratta Polesine, queste ultime tre località in provincia di Rovigo. In carcere, con l'accusa di concorso in produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti aggravata, sono finiti tre cinesi: Wang Sundong, 29 anni, Li Ding, 42 anni, e Chen Hui, 41 anni, tutti nati nel Fujian e clandestini senza fissa dimora. Durante la perquisizione nell'abitazione in cui abitavano a Lendinara, sono stati sorpresi a gestire una produzione di cannabis indica con 1.828 piante in vaso di varie dimensioni alimentate da un impianto di irrigazione e fertilizzazione ed irradiate da 106 lampade allo iodio da 600 w.

Inoltre i tre erano impegnati nello stoccaggio e nel confezionamento di 16 kg e mezzo di infiorescenze di marijuana e nell'essiccazione di altri 35 kg di stupefacente. Il valore della marijuana pronta, sommata a quella in lavorazione, è stato stimato in circa 934.000 euro che addizionato a quello della sostanza già sequestrata in precedenza ha portato a un giro di affari per 2.750.000 euro. Tutta la "merce" sarebbe confluita a Prato per poi essere spedita in vari paesi europei a mezzo di corrieri. Gli investigatori hanno accertato che la produzione di droga da parte dei cinesi andava avanti da due anni e mezzo e si ritiene che abbia prodotto 50 kg di infiorescenze ogni due mesi per un totale, a ieri, di 750 kg per un valore di mercato pari a 4.000 euro al kg, quindi per un giro d'affari stimabile in 3.000.000 di euro.

Ultimo aggiornamento: 14:04

