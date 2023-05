ROVIGO - Maria Vittoria Legnardi, 25enne astrofisica rodigina dottoranda al Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’università di Padova, è alla guida del gruppo di ricercatori che ha messo a punto una nuova tecnica per svelare la densità delle nubi interstellari. Tracciare con precisione la distribuzione della materia interstellare, invisibile all’occhio umano e ai telescopi, è essenziale per studiare qualsiasi corpo celeste. E così dopo la pubblicazione, lo scorso 8 aprile, dei risultati dello studio condotto dal team di Legnardi, dal titolo “Differential reddening in the direction of 56 galactic globular clusters” sulla rivista Monthly notices of the Royal astronomical society, una delle più importanti pubblicazioni scientifiche nell’ambito dell’astronomia e dell’astrofisica, questo lavoro di ricerca si avvia a modificare un gran numero di studi basati sulla fin qui Legge di reddening. E di conseguenza nei prossimi potrà portare cambiamenti importanti ad alcune nozioni sull’universo.

LA RICERCA

Il gruppo di ricerca dell’università di Padova, che ha il professor Antonino Milone come supervisore, ha coinvolto, insieme alla 25enne scienziata rodigina, anche Giacomo Cordoni, Edoardo Prospero Lagioia, Emanuele Dondoglio, Anna Fabiola Marino, Sohee Jang, Anjana Mohandasan e Tuila Ziliotto. La tecnica innovativa che il team ha messo a punto sfrutta le straordinarie capacità del telescopio spaziale Hubble per ricavare mappe ad altissima risoluzione delle nubi interstellari. «Le immagini di Hubble che usiamo - spiega Legnardi - riprendono un gran numero di ammassi stellari, ovvero agglomerati di decine di migliaia di stelle gemelle, che si trovano oltre le nubi. Le nubi interstellari non sono affatto visibili nelle immagini, ma siamo riusciti a ricostruirle grazie a una lunga e laboriosa analisi della luce proveniente dalle stelle che le attraversa».



Prima del Novecento si riteneva che lo spazio tra gli astri fosse vuoto. Fu l’americano Edward Emerson Barnard (1857-1923) il primo astronomo a comprendere che le regioni di cielo apparentemente vuote di materia, non lo erano affatto. Lo spazio tra le stelle (interstellare) è permeato da una miriade di particelle di polveri e gas rarefatti: danno origine a nubi oscure e informi, che interagiscono con la luce delle stelle e la luminosità dei corpi celesti, che rendono meno luminosi e ne alterano i colori. Così le nubi interstellari influenzano la comprensione di una vasta gamma di fenomeni astrofisici, dallo studio dei pianeti extrasolari fino alle proprietà dell’universo e al suo destino. In particolare, tra gli effetti sulla radiazione proveniente dalle stelle c’è l’arrossamento (reddening), perché la radiazione di maggiore lunghezza d’onda (rossa) viene attenuata meno della radiazione di più alta frequenza (blu), preferenzialmente assorbita dal pulviscolo interstellare, e così il colore delle stelle viene “spostato” verso il rosso.

Il risultato più sorprendente dello studio condotto dal team guidato da Legnardi, commenta Dondoglio, coautore dell’articolo uscito sulla prestigiosa rivista pubblicata dall’università di Oxford e anche lui dottorando a Padova, riguarda proprio la cosiddetta legge di reddening: ovvero «l’equazione matematica in grado di predire come la materia interstellare modifichi la luminosità e il colore dei corpi celesti». Dallo studio è emerso che questa legge è molto diversa dall’equazione che fino a oggi era ritenuta valida. La tecnica innovativa sviluppata in due anni di lavoro ha permesso, con la procedura di correzione adottata, sia di migliorare significativamente (per 21 dei 56 ammassi globulari osservati) i diagrammi di colore-magnitudine (Cmd), utilizzati per calcolare caratteristiche come l’età e la distanza di un ammasso stellare, sia di aggiornare la misurazione della legge di reddening, ricavando mappe ad altissima risoluzione delle nubi interstellari, per la migliore ricostruzione delle strutture osservate nelle immagini analizzate.

LA CARRIERA

Maria Vittoria Legnardi si è avvicinata all’astronomia durante gli ultimi anni di studio al liceo scientifico Paleocapa. Ha rivestito il ruolo di leader anche del team internazionale che sulla stessa autorevole rivista ha visto pubblicare, nel giugno 2022, i risultati dell’innovativa tecnica, basata sulle stelle di prima generazione, sviluppata per poter far luce sugli ambienti di formazione degli ammassi stellari globulari, tra gli oggetti risalenti agli albori dell’universo.