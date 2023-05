ROSOLINA-PORTO TOLLE - Sul Delta sventola Bandiera Blu. Durante la 37. cerimonia di premiazione dei Comuni che ricevono l’ambito vessillo della Foundation for environmental education (Fee) tra le 226 località e gli 84 approdi turistici, di cui nove municipalità venete, sono state premiate Rosolina e Porto Tolle. Per la città che si affaccia sul mare il festeggiamento è doppio dato che è dal 2013 che la lunga spiaggia di Rosolina, l’esclusiva isola di Albarella e la darsena Marina di Albarella ricevono il riconoscimento. Quarto anno di conferma, invece, per Porto Tolle: l’unico comune del Veneto a detenere pure la Spiga Verde per lo sviluppo rurale. Alle perle naturali dell’estremo Delta di Barricata e Boccasette, si aggiunge anche l’efficienza di Porto Barricata.

Per Porto Tolle e Rosolina nella sede del Cnr di Roma erano presenti rispettivamente la vicesindaca Silvana Mantovani e l’assessore Sara Biondi. Per la prima si è trattato dell’ultima uscita ufficiale, dato che dopo 20 anni di impegno in politica ha deciso di fermarsi e non parteciperà alle elezioni, mentre per Biondi è stato il “battesimo”.



LEGITTIMO ORGOGLIO

«Siamo orgogliosi che per il decimo anno sia stato conferito questo riconoscimento alle nostre località – ha commentato Biondi - Un premio per i nostri operatori che lavorano anche per questo e per i nostri uffici che si occupano delle pratiche. Per il decennale faremo una grande festa durante la cerimonia per la posa della bandiera a Rosolina Mare». Mantovani, dopo aver ringraziato i balneari e i dipendenti comunali per l’impegno profuso, ha sottolineato: «Sono lieta che durante l’evento sia stata rimarcata la volontà di dare sempre più importanza all’accessibilità per ottenere questo titolo. La felicità nel mio caso è doppia perché ancora una volta ci siamo confermati l’unico comune veneto ad avere entrambe le certificazioni». Il sindaco di Rosolina, Michele Grossato, ha detto: «Sono felice per la riconquista di questo risultato che non sarebbe possibile senza la collaborazione con i privati, che si impegnano a dare sempre maggiori servizi, e l’attività dei nostri uffici. Questo premio ci dà quel qualcosa in più che i turisti vanno più cercando per le proprie vacanze». Ciro Patrian, presidente del Consorzio operatori balnear) rosolinese: «Siamo felici: significa che tanti sforzi non sono vani. Le richieste per la stagione 2023 stanno andando bene, le persone cercano posti come il nostro dove poter respirare natura e serenità».

L’IMPEGNO DEGLI OPERATORI

Tanta gioia anche tra gli operatori dell’estremo Delta. Alice Saggia, presidente del Consorzio giovani spiagge: «La collaborazione tra noi operatori e l’amministrazione continua a dare frutti. Per Barricata e Boccasette è importante raggiungere questi traguardi. La Bandiera blu continuerà a darci visibilità per attirare turisti che possano apprezzare le nostre bellezze, da quelle ambientali a quelle culturali e culinarie. Inoltre, avere questo riconoscimento a questo punto dell’anno ci aiuterà con la stagione alle porte: noi ci impegneremo affinché i nuovi e vecchi turisti possano trovare un territorio sempre più accogliente».

Per la Regione l’assessore al turismo Federico Caner ha commentato: «Questi vessilli sono la conferma della forza dell’offerta turistica nei 120 chilometri di litorale veneto. Un plauso a tutti gli operatori, alle amministrazioni locali, alle comunità, che con le loro attività sono riusciti a confermare il lavoro realizzato sul fronte della salvaguardia dell’ambiente. Grazie per aver nuovamente contribuito a questo traguardo raggiunto dalle spiagge di San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia, Rosolina e Porto Tolle».