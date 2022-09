ADRIA - Il valzer delle marche da bollo all'interno del Comando della Polizia Locale di Adria va in appello. È stato fissato per il 14 novembre, davanti alla Corte di appello di Venezia, prima sezione penale, l'impugnazione della vigilessa 63enne Carla Masiero, ex responsabile dell'ufficio segreteria servizi, al quale fanno capo il rilascio di varie concessioni e permessi, condannata in primo grado con l'accusa di aver rivenduto delle marche da bollo. Valori che avrebbe prelevato da pratiche già archiviate. Due marche da bollo, per un valore totale di 32 euro. Questa la somma per la quale, nel settembre del 2019, il Collegio del Tribunale di Rovigo, presieduto dal giudice Angelo Risi, l'aveva condannata per peculato a 2 anni e 9 mesi. Una parte delle accuse che le erano state mosse, sempre legate al presunto giro di marche da bollo, erano cadute. Era stata quindi assolta per non aver commesso il fatto per nove delle undici ipotesi che le erano state contestate.



DUE EPISODI

Ma ne erano bastate due perché arrivasse nei suoi confronti una condanna più pesante rispetto a quella, di 2 anni e 8 mesi, che era stata chiesta dall'accusa. Masiero era inoltre stata condannata alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per un anno ed al pagamento di un risarcimento di 5mila euro nei confronti del Comune di Adria, costituitosi parte civile con l'avvocato Mattia Renda. Palazzo Tassoni si costruirà parte civile anche in appello, affidando le sue ragioni allo stesso legale per circa 2mila euro. Come spiegato dal comandante della polizia locale adriese Pierantonio Moretto, sentito come testimone nel corso del primo processo, era stato lo stesso Moretto a definire la situazione il valzer delle marche, tutto sarebbe iniziato a fine ottobre 2016. C'era da istruire una pratica e non si trovavano le marche. Sono state poi trovate, a dicembre, in un armadietto dentro un faldone relativo ad un'altra pratica. Per questo è partita la verifica. Ho nominato un ufficiale di polizia giudiziaria e due colleghi per verificare tutte le pratiche passate, fino al 2010. Sono state trovate 69 anomalie e sono state sentite le persone che avevano presentato le domande. Alla fine, 29 marche erano completamente assenti, le altre erano presenti in fotocopia ma non sull'originale, oppure erano transitate su altre pratiche. Senza marche le domande non possono essere consegnate eppure c'erano pratiche concluse che non le avevano aveva testimoniato Moretto.



L'IMPUTAZIONE

Nel capo d'imputazione alla vigilessa si contestava il fatto di aver rivenduto ad alcuni cittadini undici marche da bollo da 16 euro, prelevandole dai fascicoli di altre pratiche già archiviate. Il tutto, in un arco di temporale fra settembre 2011 e agosto 2016, per un importo totale di 176 euro. Marche che non erano incollate, ma spillate o unite alla pratica con delle graffette e poi inviate all'Ufficio protocollo. Secondo il pm Maria Giulia Rizzo, invece sarebbe stata la stessa Masiero ad aver ammesso di aver fornito lei stessa, in un paio di occasioni, le marche da bollo ai cittadini per velocizzare le pratiche. C'è un grosso equivoco: non c'è nessuna prova che ci sia stata un'appropriazione di marche da bollo, né che queste fossero di proprietà dell'amministrazione comunale. E' certo che le pratiche venivano inviate con le marche spillate all'Ufficio protocollo perché altrimenti non sarebbero state istruite le pratiche aveva sottolineato allora l'avvocato della difesa Luigi Migliorini.