Addio a Mara Verzaro, storica dirigente e promotrice dello sport giovanile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Si è spenta ieri, per oltre 50 anni punto di riferimento delloe protagonista delle società di calcio diPolesine. A seguito della scomparsa laha invitato a osservare unprima dell’inizio delle gare in programma dal giovedì a domenica su tutti i campi della provincia di Rovigo.Mara Verzaro a Badia Polesine è stata uno dei simboli del calcio cittadino, ultimamente a fianco dell’. Nei mesi scorsi aveva ricevuto la “Benemerenza sportiva nazionale per il settore giovanile scolastico” che è andata a suggellare 50 anni di impegno nello sport.