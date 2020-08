Il tempo del Covid può costituire anche l’occasione per tirar fuori l’argenteria di famiglia. È un po’ quel che ha fatto la Fondazione Benetton studi e ricerche con la Kriegskarte, ovvero la carta topografica militare realizzata dagli austriaci tra il 1798 e il 1805. È stata edita nel 2005, con le relazioni tradotte in italiano, e ormai è diventata un punto di riferimento indispensabile per chiunque compia interventi nel paesaggio del Veneto e del Friuli (in questo caso omettere la Venezia Giulia non è un errore, perché non faceva parte della stessa entità amministrativa dello stato austriaco): la si trova in quasi tutte le biblioteche venete e molti studi di architettura e ingegneria la utilizzano come strumento di lavoro.

GLI ORIGINALI

Gli originali della “Carta militare topografico-geometrica del ducato di Venezia”, questo il nome ufficiale, si trovano al Kriegsarchiv di Vienna. Il rilevamento topografico delle acquisizioni asburgiche dopo il trattato di Campoformido era stato coordinato dal generale Anton von Zach, originario di Pest (e morto a Graz nel 1826, dov’è sepolto), che aveva alle sue dipendenze trentatré topografi, provenienti da ogni parte della monarchia asburgica, e quasi tutti molto giovani, più o meno diciottenni. Hanno lavorato sette anni per elaborare 120 foglietti ognuno dei quali riproduce una porzione di territorio di 12x18 chilometri, in scala 1/28.800, tra il Mincio e l’Isonzo. Inoltre hanno compilato 920 carte manoscritte per descrivere ciò che la pianta topografica effigiava. Attenzione: queste carte sono precedenti a quello che compongono il cosiddetto “google maps austriaco”, ovvero Mapire, che utilizza invece le piante catastali asburgiche compilate attorno al 1840 (rilevamento franceschino, per chi se ne intende, mentre le carte di cui stiamo parlano costituiscono l’ultima appendice del rilevamento giuseppino).

L’ESPERTO

Massimo Rossi, geografo, è il responsabile cartografia della Fondazione Benetton. «La prima cosa che fanno i militari quando arrivano in un posto è disegnarne le carte». Le carte che aveva approntato la Serenissima non erano in scala topografica. «Le ultime in una scala circa 1/50.000 erano state quelle realizzate da Cristoforo Sorte negli anni Ottanta nel Cinquecento. In seguito la cartografia veneziana produsse numerose carte a stampa, ma in scale molto ampie, tipo 1/600.000 e quindi non andavano bene. C’era invece bisogno di avere carte in una scala in cui si potesse vedere quel che interessa ai militari: ponti, strade, edifici, boschi, corsi d’acqua, con tutte le relative spiegazioni, ovvero misure e caratteristiche, che venivano annotate nelle note manoscritte». Già da qui si capisce di che si tratti: un minuzioso rilievo del territorio veneto e friulano come si trovava a inizio Ottocento, con tutto quel che allora c’era e oggi non c’è più, a cominciare dalle ville venete che sono state demolite in seguito, e dai loro parchi lottizzati e trasformati in condomini o villette unifamiliari. Quel che colpisce è il dettaglio: tutti gli alberi proiettano l’ombra sulla destra perché la luce viene da sinistra, se il Piave è in secca viene rappresentato senz’acqua, se invece l’acqua c’è, viene riprodotta e così tratti in secca si alternano a tratti gonfi d’acqua, secondo il periodo dell’anno in cui è stato effettuato il rilevamento. Le paludi (al tempo numerosissime) sono rappresentate con l’erba, con le canne o secche, secondo la stagione. Per di più si ritrovano indicazioni utilitaristiche, per esempio dove poter reperire la legna, o l’acqua, necessarie a un esercito in marcia.

LA RICOSTRUZIONE

Dobbiamo pensare a questi ragazzi che si muovono per il territorio, che salgono sui campanili per fare le rilevazioni, che parlano con i contadini per farsi dire i nomi dei luoghi. I contadini si esprimono in veneto e i giovani militari non sempre capiscono bene, e talvolta i toponimi rimangono vittime di queste interpretazioni. Quindi, per esempio, Rio San Martin, frazione di Scorzè, diventa Ario Sammartin. D’altra parte questo tipo di “incidenti” erano abbastanza comuni. Rossi spiega che Golfo Aranci, in Sardegna, non era mai esistito, semplicemente i geografi sabaudi hanno così trascritto il gallurese Golfu di li Ranci, ovvero Golfo dei Granchi. «È una sorta di umanizzazione della cartografia derivata da un’interazione con la popolazione locale, un grande insieme di informazioni messe assieme grazie all’occhio del foresto che analizza il territorio come fosse uno scanner». Le viti maritate che caratterizzavano le coltivazioni del Veneto erano fittissime e costituivano una vera e propria barriera per rilevare il paesaggio e quindi era necessario esaminarlo dall’alto.

Le carte sono a colori, compilate con una perizia che unisce competenze artistiche e cartografiche e sono molto più complete di quelle attuali. La Carta tecnica regionale, che oggi usano architetti e ingegneri, è in bianco e nero e realizzata con la rilevazione aerea, quindi precisissima dal punto di vista topografico, ma non completa. Rossi fa un esempio: se un corso d’acqua entra in un bosco, la cartografia oggi lo perde. Invece al tempo i cartografi facevano i rilievi a piedi, quindi entravano nel bosco, seguivano il corso d’acqua e lo segnavano, questo consentiva un’accuratezza che oggi è impossibile raggiungere.

Per di più, soprattutto per disegnare le città, è stata utilizzata tutta la cartografia precedente conservata in biblioteche e archivi e quindi la Kriegskarte costituisce pure un sensazionale compendio della cartografia veneziana.

L’IMPORTANZA

Quel che comunque va sottolineato è l’eccezionale massa di dati che possiamo ottenere, grazie alla connessione tra disegno e narrazione; si trattava di una modalità culturale del tutto abbandonata: già a fine Ottocento le carte non erano più accompagnate da relazioni scritte, mentre, dice Rossi, «dagli anni Cinquanta del Novecento la cartografia è stata sterilizzata». «Portare a disposizione del pubblico entrambi gli aspetti è indispensabile per chi lavora con il paesaggio e ci deve servire per ragionare sui luoghi come sono oggi», osserva Rossi. E infatti, come detto, la Kriegskarte è diventata per molti uno strumento di lavoro. Addirittura è stata adottata dalla Protezione Civile di Padova perché, sostengono, con nessuna carta contemporanea si raggiunge la stessa accuratezza. E questo sia di lezione a tutti quelli che pensano che la storia non serva a niente.

Ultimo aggiornamento: 17:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA