Rovigo. Manovre azzardate in autostrada A13: uomo fermato, era senza patente e nascondeva un kg di eroina

ROVIGO - Auto sulla A13 a velocità sostenuta, con cambi di corsia improvvisi e manovre azzardate: alla guida c'era un uomo senza patente, non l'aveva mai presa. E come se non bastasse l'uomo era stranamente nervoso, il motivo è stato chiaro poco dopo: sotto il tappetino posteriore dell'auto e nell'abitacolo nascondeva due involucri di cellophane. All'interno c'era un chilo di droga. A fare la scoperta una pattuglia della polizia di Rovigo, sabato 6 aprile 2024.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro, e il conducente, con precedenti di polizia specifici, è stato tratto in arresto. In sede di convalida dell’arresto, il GIP ha applicato la misura della custodia cautelare presso la casa circondariale di Padova, dove la persona indagata si trova tuttora, in attesa del giudizio che dovrà accertare le sue responsabilità.