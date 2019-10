Il recupero del centro ippico e un campo da golf per Sant'Apollinare

di Alberto Lucchin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - Ritornano i cavalli al dismesso centro ippico della Provincia, a lato dell’istituto agrario Munerati di Sant’Apollinare. Il presidente della Provincia Ivan Dall’Ara ha spiegato che ci si sta muovendo, attraverso un partner privato, per rimettere a nuovo il maneggio abbandonato da molto tempo.«Stiamo recuperando la parte ippica dell’Itas, abbiamo già individuato un’azienda con la quale porteremo avanti anche attività di fattoria didattica per i ragazzi dell’istituto scolastico e di altre scuole» ha spiegato il numero di Palazzo Celio. L’immobile è divenuto di proprietà della Provincia nel 1971. Il centro ippico, come già detto, è chiuso da molti anni. Precedentemente era gestito da un’associazione chiamata L’Olmo che svolgeva varie attività con ragazzi disabili, sfruttando le potenzialità