di Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LENDINARA - Il suo era unnei confronti di, nee spese, e perfino il. Per questo motivo unsi trova a, chiamato a rispondere dell’ipotesi di reato di. I comportamenti così come ricostruiti dall’accusa sarebbero andati avanti nonostante l’ammonimento emesso nei suoi confronti dal Questore di Rovigo.Secondo quanto riportato nel capo d'imputazione l'uomo, originario di Lendinara, avrebbe abitualmente maltrattato moglie e figlia con percosse, ingiurie, mettendo sotto chiave la dispensa,, imponendo le proprie scelte alimentari, frapponendosi alle loro uscite. Non solo, ma alla moglie avrebbe anche imposto di consegnare a lui il suo stipendio imponendo la propria gestione anche rispetto alle spese quotidiane, dall'acquisto della benzina al conto della parrucchiera.