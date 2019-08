Bufera sul Delta del Po: ​tromba d'aria, danni e black-out

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROVIGO - La, specie su Porto Tolle e zone limitrofe dalle 17.30 in poi. Niente allagamenti stavolta, ma tutto il territorio da Ariano nel Polesine a Corbola e zone limitrofe si è ritrovato senza energia elettrica. Ad Ariano sono arrivate segnalazioni di alberi caduti in mezzo alla strada a San Basilio, rami spezzati, giardini devastati dal vento, perfino un cancello sollevato da una raffica e danni al tetto dell'ufficio del distributore del capoluogo. «In campeggio è caduto un albero e ha tirato giù i cavi della corrente» testimonia Stefanie Gutscher dell'Andy'S Wallercamp di Santa Maria in Punta. Black out a Corbola ma danni limitati come sottolinea il sindaco Michele Domeneghetti: «Per fortuna non ci sono stati grossi disagi salvo qualche problema sulla linea di adduzione dell'energia elettrica principale. Enel ha riferito di una interruzione su linea di media tensione che approvvigiona il centro e buona parte delle zone limitrofe».