Maltempo: la Regione "dimentica" Lusia dalla lista dei Comuni danneggiati

di Ilaria Bellucco

LUSIA - La Regione Veneto decreta lo stato di crisi per cinque comuni polesani colpiti dalla bufera “dimenticando” Lusia e le sue aziende agricole, messe in ginocchio dal maltempo che ha divelto serre e mandato a monte interi raccolti. Ieri il governatore Luca Zaia ha firmato il decreto con cui viene dichiarato lo stato di crisi per le eccezionali avversità atmosferiche che il 16 luglio ha colpito diverse aree.