DELTA - Pomeriggio d'ansia, ma danni limitati per il maltempo che dal pomeriggio di sabato ha colpito il Veneto e il Delta. Sbalzi di temperatura importanti e Bora che soffiava anche oltre 50 chilometri orari hanno accompagnato la giornata bassopolesana fino a tarda sera. Dagli oltre 20 gradi, registrati attorno alle 13, in un paio d'ore la temperatura si è abbassata arrivando anche a valori inferiori ai 10 gradi. Passare da temperature tipiche di maggio a quelle quasi invernali non è decisamente un bene per il comparto agricolo che vedrà nei prossimi giorni se questo fronte temporalesco ha lasciato strascichi sulle colture o meno. Pure per quanto riguarda i litorali bisognerà attendere il sopralluogo degli operatori. Barricata e Boccasette sono state infatti incalzate da forti mareggiate che potrebbero aver eroso la costa, i balneari sono preoccupati considerato che tra una settimana, a Pasqua, dovrebbe partire ufficialmente la stagione 2022.



BLACK OUT A TAGLIO DI PO

Se a Taglio di Po si è registrato un guaio a una centralina elettrica dell'illuminazione pubblica che ha messo al buio alcune strade del paese per alcune ore, per quanto riguarda gli altri comuni polesani si sono registrati alcuni danni ai privati con gazebo che hanno preso il volo con la forza del vento. Ma non solo ad Ariano nel Polesine la Bora ha portato in giro numerosi scatoloni che dal punto di raccolta nei pressi di piazza Garibaldi sono arrivati fin sopra la strada arginale. Ad Ariano e Corbola qualcuno ha lamentato un vetri rotti chi alla porta finestra, chi al doppio vetro. Dall'Isola di Ariano fino a Porto Tolle i racconti dei residenti parlano soprattutto di numerosi vasi rotti, addirittura a Ca' Tiepolo per la forza del vento è volata via una serra con tanto di piante in essa riposte che erano pronte per essere esposte sul davanzale la settimana pasquale. Tanti disagi insomma e tanti piccoli danni, che sarebbero potuti essere ben più gravi visiti gli eventi meteo che si scatenano con potenza negli ultimi tempi. Basti pensare che nel vicino ferrarese, lungo la strada che collega Mesola a Santa Giustina la Bora si è portata via un paio di alberi, senza, per fortuna, ferire alcuno.