Costa di Rovigo finisce sott'acqua: campi sommersi e case allagate

ROVIGO - Il maltempo continua ad imperversare a Nordest, con pioggia battente in molte città. Particolarmente delicata la situazione nel Polesine: a Costa di Rovigo tra domenica e lunedì numerose abitazioni hanno subito allagamenti, i campi esterni si presentano sommersi. Sono stati segnalati un minimo di 20 centimetri fino ad un massimo di 70 centimetri di acqua. Forti disagi anche in via Badaloni e via Giovanni XXIII, via Colombano.