PAPOZZE - Cordoglio ha destato a Papozze la notizia dell'improvvisa morte di Giorgio Rosa, 60 anni, agricoltore ed allevatore. Ieri mattina l'uomo è stato ritrovato riverso sul pavimento dell'abitazione rurale a Panarella dove viveva solo conducendo la propria attività di produttore cerealicolo e di allevatore di galline. A dare l'allarme ed a chiedere aiuto la figlia Alessia ed il fidanzato che, giunti nel casolare, lo hanno rinvenuto. I sanitari non hanno potuto farealtro che constatare il decesso del sessantenne. La morte deve essere avvenuta nel corso delle ore notturne. La sorella e la madre avevano sentito Rosa la sera precedente: «Era sereno riferisce la sorella Luisa, residente a Rovigo con l'anziana madre Teresa - Aveva trascorso una giornata allegra con gli amici al bar. Progettava di inserire in azienda la figlia, neolaureata in economia». I funerali si svolgeranno in Cattedrale ad Adria, venerdì.