Stroncato da un malore improvviso, muore a 56 anni il fabbro del paese

di Federico Rossi

BADIA POLESINE - Aveva terminato di lavorare in un pomeriggio primaverile, ma un malore improvviso lo ha stroncato mentre si era appena messo al volante del proprio furgone. È successo ieri pomeriggio in via Montale, una traversa di via XX Settembre, nel centro di Badia. L’uomo, un noto artigiano di Castagnaro, il 56enne Roberto Bettarello, era un professionista conosciuto per la sua attività di fabbro nel paese della provincia di Verona posto a pochi chilometri dall’abitato di Badia.