FIESSO UMBERTIANO (ROVIGO) - Stroncato da un malore improvviso poco dopo aver fatto colazione. Gaetano Piazza è morto a 42 anni nella sua abitazione di Fiesso Umbertiano. Nato a Cianciana (Agrigento) in Sicilia, era il segretario di Uil Scuola Rua di Ferrara. Da pochi giorni aveva compiuto 42 anni ed era un punto di riferimento del sindacato Uil Scuola di tutta la provincia ferrarese, oltre che arciere a Ferrara per la contrada di San Giacomo. Domenica mattina, dopo essersi alzato, Piazza ha fatto colazione, ma poco dopo ha accusato un malore improvviso e si accasciato.



Sua moglie Sara ha prima cercato di aiutarlo, poi ha chiamato i soccorsi e nell'abitazione della coppia sono arrivati i medici del 118 di Rovigo, che non hanno potuto fare altro che certificare il decesso del 42enne per un malore fulminante. II funerale si terrà a Cianciana, suo paese d'origine in Sicilia. Piazza, segretario provinciale di Uil Scuola era molto noto e apprezzato nell'ambiente sindacale e della scuola e non appena la notizia si è sparsa, sui social in tanti hanno espresso il loro cordoglio. La Segreteria Uil Scuola Rua tramite il coordinatore territoriale Paolo Accardo, dopo avere espresso profondo dolore per l'improvvisa e prematura scomparsa, ha comunicato che oggi, alle 18 si terrà una benedizione con una messa alla Casa Funeraria di Polesella, Strada Statale 16 n. 696.