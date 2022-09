Malore fulminante mentre taglia l'erba davanti casa: muore all'istante

ROVIGO - (F. Cam.) Un malore fulminante, mentre stava tagliando l'erba davanti a casa sua, nella tarda mattinata di ieri, a Buso e che non ha lasciato scampo ad un 64enne nonostante gli immediati tentativi prima da parte del suo vicino, che è un medico ed ha subito compreso la gravità della situazione cercando di fare il possibile per salvarlo, poi del medico e del personale del Suem 118 accorso dopo la segnalazione del collega. Il suo cuore si è fermato ed al medico del Suem non è rimasto altro che constatare l'avvenuto decesso. Sul posto è intervenuto anche un equipaggio della Squadra volanti, per chiarire meglio fosse accaduto, seppur sia subito stato chiaro che si trattava di un caso evidente di morte per cause naturali, motivo per il quale non sono risultati necessari ulteriori accertamenti ed il sostituto procuratore di turno ha lasciato la salma a disposizione dei familiari per procedere con le esequie.