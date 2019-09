Malore mentre corre sulla pista ciclabile, vani i soccorsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Stava correndo sulla pista ciclabile da Rovigo a Sant'Apollinare, quando ha avuto un malore. I soccorsi, chiamati da altri passanti, sono stati purtroppo vani: l'uomo era morto. Al momento la sua identità non è nota, perché era privo di documenti. La tragedia è avvenuta verso le 11.40 in via Marchioni, il tratto di strada limitato ai residenti che unisce i due tratti della ciclabile lungo l'Adigetto.