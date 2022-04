ROVIGO - L’Accademia dei Concordi ha ospitato la presentazione del programma di eventi nell’ambito del Maggio rodigino, con il patrocinio e il sostegno d ella Fondazione per lo sviluppo del Polesine, del Comune , della Fondazione Banca del Monte, della stessa Accademia e di Fineco. A fare gli onori di casa Virgilio Santato, presidente della Fondazione « nata una decina di anni fa dall’intuito di Luigi Costato , e che nel 2017 con presidente Fausto Merchiori (presente in sala, ndr) ha visto la prima edizione del Maggio, un’esperienza culturale, civile e collettiva » .



LE FORZE E GLI OBIETTIVI



Quella che comincerà dal 5 maggio è la quinta edizione, con sottotitolo “La primavera della cultura”. E proprio « come accade in ogni primavera - continua Santato - con questi inviti alla cultura vogliamo risvegliare la bellezza di essere comunità e di guardare insieme al futuro » . Dieci progetti e quasi 50 eventi sono i numeri del quinto Maggio rodigino, che ha coinvolto molti enti con contaminazioni che abbracciano i vari talenti nella musica, nel teatro, nella letteratura e nell a video fotografia. « Tanti soggetti che desiderano animare la città di Rovigo » , ha detto l’assessore comunale alla C ultura Roberto Tovo, aggiungendo che «s arà un M aggio che ci riporterà il desiderio di ritrovarsi e di stare insieme anche attraverso l’arte e la cultura per guardare avanti con ottimismo » . Un invito a uscire cercando i colori in un mese c he offrirà eventi di impatto culturale e spirituale, le novità del cinema all’aperto con proiezioni che racconteranno il P olesine, il primo festival dei giardini aperti “Città delle rose”, che fa parte dell’omonimo progetto dell’associazione Tumbo e che consentirà di ammirare venti giardini privati, sei parchi pubblici e tre religiosi, suggestivi angoli verdi del capoluogo.



IL CARTELLONE



Un programma che comincerà con i talenti del conservatorio Venezze che dal 5 all’ otto faranno sentire come suonano i colori, nel debutto al t eatro Sociale dell’opera multimediale Flatlandia e nei concerti in piazza Vittorio Emanuele. « È un momento molto rilevante dal punto di vista culturale e artistico per la città: il conservatorio Venezze - ha detto il direttore Vincenzo Soravia - inaugura il Maggio Rodigino e si estende: già domani sera(oggi per chi legge, ndr) al teatro Sociale c’è un concerto importante per strumenti a percussione e orchestra, più quartetto di sax e orchestra, che anticipa l’attività che verrà intensificata nella prima settimana del Maggio rodigino » .

Tra il 13 e 15 maggio a parlare saranno i colori al Festival Biblico. Dal 16 al 18, poi dal 23 al 25 maggio, inizieranno sul palco del cinema teatro Duomo gli spettacoli di Tra s cuole e t eatro. « Siamo particolarmente orgogliosi che il teatro quest’anno abbia un grande rilievo nel Maggio - ha detto Roberta Benedetto, presidente della Fita Rovigo - u nire giovani e meno giovani in un progetto all’insegna della passione per il palcoscenic o, è la sfida che ci ha guidat i nel programmare gli eventi » .

La novità è la rassegna cinematografica “Sguardi sul Polesine”: racconterà il territorio con i film selezionati per un’iniziativa nata dalla collaborazione tra la cooperativa sociale Zico cinema teatro Duomo e il Circolo del cinema Carlo Mazzacurati di Adria. Il primo dei tre appuntamenti, tutti in piazza Vittorio Emanuele alle 20.30, proietterà il 20 maggio clip da film amatoriali degli anni 50 e 80 girati da polesani appassionati. Seguiranno sabato 21 il film di Claudio Cupellini “La terra dei figli”, girato nel Delta del Po, e domenica 22 il film di Antonio Padovan, con Giuseppe Battiston “Il grande passo”, registrato tra Villanova Marchesana e Crespino.



GRAN FINALE



Da segnare anche la data del 26 maggio : a lle 21 in piazza Vittorio Emanuele s i esibirà il Battiato Celebration ensemble, ad un anno dalla scomparsa di Franco Battiato. « Una delle peculiarità di questa formazione - ha spiegato l’agente di spettacolo Franco Zanellato - è la presenza del quartetto d’archi, con il valore aggiunto di un musicista, il professor Alessandro Simoncini, che dal 1996 ha collaborato, registrato album e accompagnato in tour Battiato. Sarà un concerto di 2 ore, che rivelerà anche aneddoti su Battiato » .

I giovani saranno grandi protagonisti nell’ultima settimana della manifestazione con la 18. Rassegna delle scuole medie a indirizzo musicale della provincia, che quest’anno conta più di 750 studenti impegnati nello studio di uno strumento musicale, guidati dai loro 53 docenti.