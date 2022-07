ROVIGO - La macroarea “Auro”, acronimo che sta per “Autorità urbana di Rovigo”, formata da 13 Comuni polesani, piace alla Regione. Ed ora si prepara a presentare i progetti di sviluppo che dovrebbero ottenere i finanziamenti necessari per essere attuati. La mega aggregazione di Comuni polesani è formata da Rovigo, con il ruolo di capofila, insieme ad Adria, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bosaro, Ceregnano, Costa di Rovigo, Lendinara, Lusia, San Martino di Venezze, Pontecchio Polesine, Villadose, Villanova del Ghebbo. L’agglomerato sovraccomunale si è classificato all’11esimo ed ultimo posto tra le 11 aree urbane che hanno partecipato alla manifestazione d’interesse pubblicata dalla Regione nell’ambito del programma P os -F esr 2021-27. Ad onor del vero, la prima versione dell’avviso pubblico prevedeva l’individuazione di sole 9 aree urbane in Veneto da ammettere al programma ma una successiva modifica apportata dalla giunta regionale l’ 8 luglio ha elevato il numero a 11. E così Rovigo ed i 12 Comuni coinvolti nel progetto che hanno dato vita ad “Auro” sono stati ammessi al bando.



SODDISFAZIONE



Un traguardo che il sindaco Edoardo Gaffeo ha annunciato così: «Nasce ufficialmente Auro - Autorità Urbana di Rovigo. Una aggregazione di 13 Comuni, per complessivi oltre 100mila abitanti, che insieme alle altre 10 Autorità Urbane riconosciute dalla Regione disegnano un’area vasta che si candida ad essere protagonista della strategia di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi Comunitari 2021-27. Non un’area ad escludendum, abbiamo sfruttato tutta l’estensione massima ammissibile dal bando, coinvolgendo 12 Comuni in aggiunta al capofila, che per legge deve essere un Comune di almeno 30mila abitanti, ma un’occasione di sviluppo dell’intero Polesine, anche per i territori che i non è stato possibile inserire».

Oltre a Rovigo al bando sono state ammesse in graduatoria, nell’ordine di punteggio dalla prima alla decima, le aree urbane di Vicenza, Padova, Verona, Treviso, Asolano-Castellana-Montebellunese, Belluno, Basso Piave urbano, Venezia, Pedemontana e Coneglianese-Vittoriese. Per buona parte di queste aree il programma 2021/2027 è il proseguimento di un percorso iniziato già in anni precedenti con il Por-Fesr 2014/2020. Rovigo, invece, non aveva sfruttato questa opportunità durante la precedente programmazione: «Nella precedente programmazione europea – aveva spiegato l’assessore Luisa Cattozzo - la Regione ha stimolato, attraverso la raccolta di manifestazioni d’interesse, la costituzioni di cosiddette “autorità urbane”. Rovigo, nella precedente programmazione, non aveva neanche tentato di presentare una proposta, cioè non c’era proprio l’interesse. E rano rimaste fuori solo Belluno e Rovigo. Belluno poi si è attivata con la Regione per riuscire a ricostruire un po’ di credibilità su questa progettualità». Ora per Rovigo e le 12 amministrazioni di Auro si apre la “Fase 2” del programma, ovvero quella della “co-progettazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile”.