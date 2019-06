Lena Lutzeier bionda "mozzafiato" regina sull'erba di Gaibledon

di Marco Scarazzatti

E' una bionda "mozzafiato" di 24 anni la regina dell'erba di. Il torneo di tennis open femminilee da 5.000 euro di montepremi, sponsorizzato Playgrounds, più unico che raro in Italia che si disputa a Gaiba, in provincia di Rovigo.L'ha vinto la tedescar, che oggi in finale ha battuto per 6-2, 7-6 la svedese Jacqueline Cabaj Award, favorita, ma più stanca perchè la mattina ha dovuto giocare la sua semifinale, rinviata ieri per il maltempo.E' stato un pomeriggio di festa, con la tribuna gremita, l'esibizione prima fra Romana Takova e la promessa azzurra Melania Delai, più tante novità che rendono sempre più bello e, questo torneo.