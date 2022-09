ROVIGO - Un Natale all’insegna della sobrietà. Potrebbe essere quello che si profila all’orizzonte per il capoluogo che come sta accadendo per famiglie e imprese costrette a fare i conti con gli aumenti vertiginosi dei costi dell’energia, sta valutando come muoversi per garantire una città addobbata e illuminata per le festività, pur senza scialare. L’amministrazione ha già stanziato 1,5 milioni per far fronte al caro bollette e la prospettiva non va certo in calare. A ogni modo, una cosa è certa: il Natale non passerà senza che la città si cali nel tradizionale clima delle festività. Magari con qualche riduzione che l’amministrazione sta valutando.

SOLDI STANZIATI

Il punto fermo, comunque, è che il budget ipotizzato per le luminarie in città ammonta a 80mila euro, la stessa cifra impegnata lo scorso anno, senza variazioni. Ad annunciarlo è il sindaco Edoardo Gaffeo che di fronte all’obiezione dei costi dell’energia da sostenere in questo periodo per cui le luminarie non sarebbero esattamente una spesa necessaria, replica: «È una cosa che va valutata attentamente. Come budget abbiamo puntato lo stesso dell’anno scorso e sicuramente è una cifra importante, di gran lunga superiore a quello che c’era negli anni precedenti. Per capirci, per fare i quattro giovedì di luglio, il soggetto organizzatore, ossia il gruppo Il Mosaico, ha dovuto fare alcuni allacciamenti in autonomia e sono arrivate due bollette che segnano 1.100 euro. Per quattro serate. Figuriamoci per il luna park di ottobre o per le luminarie. Non possiamo pensare che sia normale quello che sta accadendo, perché non lo è, ma troveremo il modo per arrivare a una soluzione che contempli le esigenze della città».

SCUOLE SOTTO ESAME

Se le luminarie, in qualche modo, sembrano assicurate grazie a un budget pari a quello del Natale 2021, l’attenzione dell’amministrazione, sempre restando in tema di caro energia, è concentrata sulle scuole, queste sì una priorità. «Stiamo cercando di tenere sotto controllo la situazione - spiega ancora il sindaco - abbiamo fatto una serie di riunioni e stiamo aspettando che ci arrivino i soldi del secondo decreto Aiuti, in cui dovrebbero esserci circa 360mila euro in arrivo. Però quelli del primo stanziamento, pur essendo stato confermato, non li abbiamo ancora visti».

Insomma, la questione è complicata su più fronti. Ed è per questo che sono in corso, a Palazzo Nodari, le valutazioni del caso. «So, anche guardando i social - conclude Gaffeo - che ci sono delle polemiche sulle luminarie, ma le valutazioni vanno fatte, pur avendo puntato a lasciare invariata la cifra destinata lo scorso anno».