Si ferisce a un piede e muore dopo mesi di calvario: 9 medici indagati

ROVIGO - Si era semplicemente procurato una banale ferita a un piede, ma da allora è stata solo una lenta, dolorosa e inspiegabile agonia, fino alla morte. In seguito all'esposto presentato dalla moglie ora la Procura di Rovigo ha aperto un procedimento penale per omicidio colposo per il decesso del 64enne Luigi Marangoni, avvenuto lo scorso 3 gennaio all'ospedale di Rovigo, ed ha iscritto nel registro degli indagati ben nove medici, otto nefrologi e un'internista, tutti in servizio all'arcispedale Sant'Anna di Cona di Ferrara, dove la vittima è stata a lungo ricoverata.



La via crucis del signor Marangoni, polesano di origine ma stabilitosi a Ferrara negli ultimi anni, e invalido a causa della sua patologia diabetica e delle cure di dialisi a cui era sottoposto, inizia il 21 settembre 2017 quando si infortuna in casa ad un piede.



