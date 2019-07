E' morto monsignor Soravito: è stato vescovo di Adria-Rovigo per 11 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Si è spento all’ospedale di Udine il, che guidò la Diocesi di Adria-Rovigo per 11 anni, fino al 2015. Avevae da tempo era sofferente per una grave malattia. Il ricordo del suoper il sociale.«Un Vescovo che si è fatto amare soprattutto per il suo tratto caratterizzato da grande cordialità e immediatezza. Anche nella predicazione ha sempre cercato, con una tutti, di stimolare al rinnovamento, all'apertura missionaria, e all'amore verso il proprio tempo. Tutti poi ricordano la gioia e la simpatia suscitate dalle suein occasione di incontri nelle parrocchie o nelle visite ai campiscuola estivi». Così lo ricorda il suo successore alla guida della Diocesi,. «E’ stato infaticabile prosegue - nel suo impegno, mosso dal desiderio di incontrare gruppi e comunità e preoccupato di dare alla Diocesi una rinnovata. Questa preoccupazione si è espressa soprattutto negli anni di preparazione, di celebrazione e di applicazione del, un'intuizione profetica che la Diocesi ha raccolto e alla quale sta tentando di dare continuità attraverso il lavoro pastorale di questi ultimi anni».Particolarmente apprezzata è stata la sua sensibilità per ledel territorio polesano: a lui tra l’altro si deve l’intuizione di radunare ogni anno amministratori, uomini politici e rappresentanti delle categorie per unorganizzato dalla Diocesi.