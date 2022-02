ROVIGO - Insieme ai fratelli ha scritto pagine importanti della storia dell'imprenditoria polesana, contribuendo alla nascita di due delle più importanti aziende attualmente attive in provincia, la Solmec e la Colmar. Luciano Coltro si è spento martedì, a 85 anni, lasciando dietro di sé il ricordo affettuoso di tanti ex dipendenti. L'epopea dei fratelli Coltro è una di quelle che meriterebbero pagine e pagine per essere raccontate nei dettagli. Luciano era il più piccolo dei quattro, rimasti ben presto orfani di padre, ma pieni di voglia di lavorare e pronti a scommettere su se stessi e sul Polesine.

FAMIGLIA IMPEGNATA

Se uno dei quattro ha preso la strada della medicina, il più grande, Lamberto, è stato il capostipite, il primo a segnare la strada, nel 1960, quando a Polesella, insieme ad altri soci, dà il via all'avventura della Solmec, nata per la realizzazione di macchine agricole a funzionamento oleodinamico, oggi un colosso nel settore dei caricatori. Dopo tre anni, nel 1963, Lamberto, con Luciano e il terzo fratello Giovanni, che nella Solmec, da dipendenti, si sono fatti l'esperienza necessaria e fondano, insieme a un quarto socio, che contribuisce con il proprio capitale, una nuova azienda: la Colmar. È l'inizio di un'altra storia di successo perché oggi la Colmar Tecniks è una realtà importante nell'ambito delle macchine rincalzatrici ferroviarie, con oltre cento dipendenti e commesse milionarie. Luciano e Giovanni, però, nel 1984 hanno venduto le quote e hanno fondato una nuova azienda, la Op macchine Oleodinamica polesana, con una quindicina di dipendenti. Luciano la guida come amministratore unico fino al 2000, poi va in pensione, ma continua ancora per una decina di anni ad andare in azienda. Perché più che un'azienda è una famiglia. «In queste ore - spiega il figlio Antonio - sto ricevendo tanti messaggi di ex dipendenti che lo ricordano con affetto, perché per lui erano amici, molti lo sono venivano a trovare spesso come persone di famiglia. È sempre rimasto umile, trattava tutti con rispetto. Ma mi ha insegnato l'orgoglio di arrivare a fare qualcosa con l'impegno. Ricordo che quando era alla Colmar, a volte progettava la macchina, la realizzava, poi la consegnava col camion. O volte che usciva alle 3 per andare in macchina fino a Napoli per parlare con delle aziende ferroviarie e poi la sera tornava a casa».

AMORE PER LO SPORT

I fratelli Coltro hanno scritto pagine importanti anche nello sport polesano. Rugby compreso, visto che Lamberto è stato anche presidente del Rovigo, quello dell'ottavo scudetto, e che suo figlio Fabio ha anche giocato in prima squadra. Ma fin da ragazzi, nel primo Dopoguerra, i fratelli Coltro avevano gestito anche un'officina di motociclette e questa era stata una passione che li aveva sempre accomunati. Poi, negli anni 70, la riscoperta di un amore giovanile: «Giorgio Reale convinse mio papà ad andare sui Colli, al Roccolo, a vedere una gara di motocross e ne rimase folgorato. Insieme a Reale e ai fratelli Baruchello, e al meccanico Luciano Orlandini, hanno portato questa disciplina a Rovigo. Paolo Baruchello, in particolare, è stato anche campione italiano, mio papà ha ottenuto risultati a livello regionale, ma piazzamenti anche ai campionati italiani». Il funerale sarà celebrato venerdì alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Borsea.