ROVIGO - Il mondo della musica si è fermato piangendo all’unisono Luca Simoncini che se n’è andato lunedì sera, a 64 anni, per una malattia che non lasciava esiti diversi. È stato uno dei più grandi violoncellisti mondiali, didatta tra i più stimati a livello internazionale, rodigino che ha fatto del conservatorio Francesco Venezze, dove ha insegnato dal 1980, meta di studenti e colleghi che si sono abbeverati al suo sapere. Diplomato col massimo dei voti, la lode e menzione speciale al conservatorio di Parma sotto la guida di Franco Rossi, ha collaborato con i più grandi interpreti e direttori d’orchestra, da Pier Narciso Masi a Pavel Vernikov, nonché con il Quartetto Borodin, con il maestro, con l’Orchestra Mozart diretta da Claudio Abbado. Alla sua attività solistica e con il Giovane Quartetto italiano, ha unito collaborazioni pure con la musica leggera, con Franco Battiato. Le sue incisioni hanno ricevuto i più alti riconoscimenti: Stella d’oro, Diapason d’or, Choc du Monde de la Musique, Prestige, Gran Prix du Disque con Claves, Emi, Adda, Nuova Era.



IL CORDOGLIO

La notizia della prematura dipartita ha lasciato tutti senza parole e nemmeno la musica, nemmeno i Lieder ohne Worte che amava tanto eseguire in bis, riescono a lenire la sofferenza. Colleghi, ex allievi, direttori, si stringono alla ricerca di una unione che possa trovare un po’ di sollievo. Molti dei pensieri si rivolgono direttamente a lui, segno tangibile dell’affetto, dell’amore e della passione che ha profuso. «Ancora non riesco a crederci - così Giovanni Gnocchi dal Mozarteum di Salisburgo - caro Luca, dirti grazie per tutto quello che hai fatto sarebbe riduttivo, hai dato una svolta alla mia vita in un momento importantissimo e sei sempre stato d’esempio anche anni dopo, quando tuttora ti cito in tutte le mie lezioni. Sei sempre stato un faro per generazioni intere di musicisti e violoncellisti e sempre lo sarai, grazie per il tuo lavoro e per l’esempio che ci guida e vive in tutti noi». Luigi Puxeddu che fu suo allievo e poi collega: «È una grandissima perdita, era veramente unico. Mi ha cambiato la vita quando avevo undici anni, è stato il miglior maestro che potessi desiderare. Ci mancherà moltissimo, ma sarà sempre nei nostri cuori e nel suono di tutti i suoi innumerevoli allievi». Continua Vittorio Piombo, cercando di esorcizzare il momento: «Ciao Luca! Leggendo tutti i messaggi social si capisce quanto sei stato grande come musicista. A me piace ricordarti come maestro, ma anche amico capace di confidenze e condivisioni su ogni aspetto della vita. Ti porterò sempre con me». Un ricordo arriva dal maestro Massimo Contiero, presidente dell’associazione Venezze. «La scomparsa prematura di Luca Simoncini è una dolorosissima perdita, non solo per la nostra comunità, ma per il mondo della musica tutto. Unico allievo del grande Franco Rossi, dal quale ha raccolto il magistero del Quartetto italiano (fondando il Giovane quartetto italiano, ndr) ha portato la sua arte in tutto il mondo. La sua finezza interpretativa, connotata da perfetta intonazione e fascino della cavata, era ancora intatta. Il mio pensiero più affettuoso va alla madre e ai fratelli».

Il direttore artistico in carica di Rovigo Cello city, Gerado Felisatti: «La scomparsa di Luca, presidente onorario del Festival, lascia in tutti noi un vuoto incolmabile e un grandissimo dolore. La nuova avventura di quest’anno, nel decennale del Festival, peraltro lo vedeva impegnato con particolare entusiasmo. Il mondo perde un uomo veramente unico e un artista immenso, dal cuore grande. La sua arte, così vera e meravigliosa, lascia una traccia indelebile in tutte le persone che hanno avuto la fortuna e il privilegio di essere a contatto con lui». Giovanni Boniolo, presidente dell’Accademia dei Concordi, lo ricorda come «una silenziosa, ma costante presenza di competenza didattica e bellezza artistica», sposandosi con la lettura che dell’operato di Simoncini fa l’attuale direttore del conservatorio Vincenzo Soravia: «Luca era persona di poche parole. Era concreto, uomo di fatti. Grande correttezza, equilibrio, equanimità lo distinguevano anche nelle commissioni di esame. Era anche docente esigente. Ha fatto la storia di questo conservatorio diplomando in assoluto più allievi di tutti (oltre 50)». Il direttore Mario Brunello: «Non ci sarà più quel suono, il suono che parla, il suono che ferma tutto e che si deve ascoltare. Il suono di Luca Simoncini il più giovane tra tutti i grandi della cosiddetta “vecchia scuola”. Noi e le giovani generazioni di violoncellisti, fortunati i suoi numerosissimi allievi, ci renderemo conto quanto mancherà quell’esortazione a vibrare, far vibrare l’anima del violoncello, l’anima del violoncellista, l’anima di chi ha avuto il regalo della sua musica. Da sempre un tuo grande ammiratore» e Giovanni Sollima: «Luca non sarà dimenticato, non sarà dimenticata la passione, il magnifico e umanissimo suono, la vitalità, i tanti fantastici e amati allievi, le reunion al Rovigo Cello city e in tanti altri luoghi. Ci sono esseri umani che non vanno via, lasciano vive tracce, idee, pensieri: Luca è uno di questi».

Il commiato sarà dato sabato alle 10 in Duomo.