OCCHIOBELLO (ROVIGO) - Il podismo piange la scomparsa di Luca Poletto. A darne l'annuncio è il presidente della Salcus di Santa Maria Maddalena Mario Tosatti. «La triste notizia - dice - è giunta nelle prime ore della mattinata di ieri».

Luca Poletto, 60 anni, era residente a Santa Maria Maddalena con la moglie Giovanna Merighi, le due figlie Angelica ed Elisa. I funerali si terranno venerdì alle 10 nella chiesa di Santa Maria Maddalena.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e pensieri giunti già alla famiglia e alla Salcus. «Luca Poletto - continua Tosatti - era conosciuto per la sua grande passione della corsa e non solo. È stato dirigente e presidente del Gruppo podistico dilettantisco Salcus di Santa Maria Maddalena, raccogliendo la pesante eredità del compianto e storico presidente Giuseppe Scanavini. Un podista sempre presente alle gare tra Ferrara e Rovigo, è stato anche consigliere provinciale Fidal per due mandati. Tra le sue passioni anche quella del biliardo che praticava con il locale gruppo. Una persona con un passato da scout del gruppo di Santa Maria Maddalena, profondamente credente e amava la propria famiglia. Luca Poletto era anche un grande appassionato di calcio, tifoso dell'Inter ed anche della Spal, seguiva la formazione estense ed era sempre presente alle partite casalinghe, sostenendola dalla Curva Ovest, condividendo la fede' bianco azzurra con molti altri amici».

LA SCOMPARSA

Luca Poletto è morto all'ospedale civile di Rovigo dopo una lunga malattia per un tumore che l'aveva colpito da qualche mese. L'ultima sua apparizione in un ordine di arrivo risale all'8 aprile di un anno fa a Bondeno, dove aveva completato i 12 chilometri del Trofeo GeneralKoll in 1h11'35", giungendo 100. assoluto e 78. di categoria. Addolorato per la sua scomparsa il presidente della Fidal provinciale Maurizio Preti che di Poletto era grande amico e con il quale aveva condiviso e retto le sorti del podismo polesano «Una grave perdita - dice Preti, non solo sotto il profilo sportivo, ma anche umano Ogni anno ci incontravamo per discutere le date degli appuntamenti polesani e con lui non sono mai sorti problemi Faceva parte del comitato provinciale della Fidal polesana che io rappresento e non per caso era stato l'unico rieletto assieme a Michele Veronese unirmi a Giovanna, ad Angelica ed Elisa colpite da questo immenso dolore per la perdita di un compagno e di un padre che era un inno alla vita».

Dello stesso tono le dichiarazioni di Michele Veronese, suo compagno nella Fidal e responsabile del gruppo podistico di Taglio di Po: «Non ho parole sapevamo della sua malattia, ma come sempre si spera sempre che qualcosa accada. Siamo vicini alla famiglia e al gruppo della Salcus per questa immensa perdita». Chiusa nel suo dolore, la Salcus ha deciso di sospendere ogni attività agonistica, compresa la "In sla rota ad Po-Summer" in programma il 6 luglio.