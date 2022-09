ROVIGO - Dopo oltre un mese dalla tragica scomparsa avvenuta a New York, è rientrata in Italia, all'aeroporto di Milano Malpensa, la salma di Luca Nogaris. Il rodigino era stato ritrovato privo di vita assieme all'amico e socio in affari Alessio Picelli, in un appartamento nel Queens.

Il rimpatrio era stato bloccato la scorsa settimana, in extremis, per alcuni impedimenti burocratici: superati gli ultimi intoppi, il corpo di Nogaris è finalmente tornato in Italia. La famiglia ha così potuto organizzare il funerale e l'ultimo saluto a Luca Nogaris si terrà domani mattina, giovedì 22 settembre, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Rovigo.

In questi giorni il corpo si trova alla Casa funeraria Ferrari di Polesella, lungo la statale 16: parenti e amici possono portare un saluto al rodigino, anche oggi, dalle 8.30 alle 12 e nel pomeriggio dalle 14 alle 18. Giovedì, come detto, si terranno le esequie funebri in chiesa a San Bortolo.

Si chiude, così, dopo quasi quaranta giorni, la lunga attesa dei parenti di Nogaris e dell'ex moglie Stefania Zambon. In questo delicato periodo, i familiari sono stati supportati dall'avvocato Elena Gagliardo, del Foro di Rovigo, per tenere i rapporti con il consolato e le autorità statunitensi.

Gli amici di Luca e il mondo della palla ovale hanno organizzato una raccolta fondi per aiutare in maniera concreta la famiglia del 39enne: sono stati raccolti oltre duemila euro grazie alle donazioni di cittadini privati ed esercizi commerciali. I funerali di Alessio Picelli sono già stati celebrati martedì 6 settembre a Mardimago, poiché la famiglia aveva optato per la cremazione e i resti sono stati portati più rapidamente in Italia.

La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte dei rodigini. Entrambi si trovavano negli Stati Uniti per questioni di lavoro, i corpi sono stati ritrovati da un terzo socio. Secondo l'ipotesi formulata dalla polizia newyorchese, il decesso sarebbe riconducibile all'uso di sostanze stupefacenti. Il procedimento avviato è al momento contro ignoti: si procede per il reato di morte come conseguenza di altro reato e violazione della legge sugli stupefacenti.