ROVIGO - Sono 15 le serate previste nella 23ª edizione di “Tra ville e giardini”, itinerario di musica, teatro e danza, nelle ville e corti del Polesine. Venti i Comuni che hanno fatto richiesta di partecipare, l’organizzazione ha dato la possibilità a due new entry di partecipare.

La rassegna, a cura di Ente Rovigo Festival, è stata presentata ieri nella sala consiliare provinciale di palazzo Celio a Rovigo. I nomi di maggior spicco sono previsti in apertura e chiusura: Marlene Kuntz all’arena spettacoli del Censer di Rovigo, giovedì 14 luglio, e Luca Barbarossa nel giardino di villa Badoer a Fratta Polesine, il 19 agosto. «Oltre ad essere un momento di crescita culturale è anche un valore aggiunto per la promozione del Polesine - ha affermato l’assessore regionale alla cultura, Cristiano Corazzari - Un plauso a tutti quanti si sono impegnati per offrire un programma di qualità».

L’immagine che fa da sfondo al logo di Tvg è una foto artistica del fotografo rodigino Ludovico Guglielmo. «Tra ville e giardini è uno dei fiori all’occhiello tra le proposte culturali del territorio - ha detto il presidente della Provincia, Enrico Ferrarese - È per questo che la Provincia punta a far crescere, come merita, una manifestazione che ha il pregio di unire l’amore per l’arte dello spettacolo, con la scoperta o la riscoperta, dei tesori della nostra terra”.

Il direttore artistico Claudio Ronda ha sottolineato come da 23 anni Tvg sia la più attesa rassegna estiva della provincia, essendo un unico grande palcoscenico dal vivo con teatro, musica e danza all’aperto. «Il calendario è ricco di novità di elevato contenuto culturale, arricchito di originalità ben identificate e meritevole di essere seguito - ha aggiunto Ronda - Anche per il 2022 la qualità dell’offerta è sostenuta dalla scelta di artisti di indubbia professionalità e da giovani emergenti che si sveleranno nel corso degli appuntamenti estivi. La manifestazione non sarebbe possibile senza il sostegno economico di Fondazione Cariparo, Regione e dei vari Comuni che hanno aderito».



IL CARTELLONE

Questi tutti gli eventi, con inizio alle 21.30: 14 luglio, Censer di Rovigo, Marlene Kuntz con “Karma clima tour”; 17 luglio piazza Libertò a Castelmassa, l’attore-cantautore Matteo Ferrari con “Maramao, canzoni tra le guerre”, riscoperta delle più belle melodie italiane dal 1915 al 1945; il 20 luglio a Corbola, in piazza Chiesa, Flo con “Brave ragazze”, album omaggio alle cantautrici dell’area mediterranea e latina; il 22 luglio, giardino di villa Schiatti Giglioli di Ficarolo, Gianluca Guidi, figlio d’arte di Johnny Dorelli e Lauretta Masiero, con Elio Coppola Trio, proporrà “Ciao Frank”, tributo al mito di Frank Sinatra.

Il 24 luglio nel giardino dell’Abate a Badia Chiara Francini e il teatro comico di “Una ragazza come io”. Il 27 luglio, giardino della residenza Le Campagnole a Canda, Stefano Mancuso e Matteo Caccia con “I confini non esistono”, spettacolo che incrocia la botanica e le vite umane. Sarà il tango ballato il protagonista all’arena “Don Arrigo Ragazzi” di Ceneselli, con la compagnia Naturalis Labor, in un omaggio ad Astor Piazzolla. Il 31 luglio a villa Morosini di Polesella, il cantautore Giovanni Truppi presenterà “Tutto l’universo tour”.

Il 2 agosto, sul sagrato della chiesa del Traghetto, a Santa Maria in Punta di Ariano, jazz classico e latino, con la cantante e violoncellista cubana Ana Carla Maza e l’album “Bahia”. Il 4 agosto, nel giardino di Tenuta Restelli a Boccasette di Porto Tolle, il cantautore Yuman, presenterà “Qui, tour”, rivelazione all’ultimo festival di Sanremo. Ad Occhiobello, giardino di villa Pepoli, il 7 agosto, Joe Barbieri Quartet con “Tratto da una storia vera”, canzone d’autore della migliore scuola italiana e francese. Nel giardino storico di villa Dolfin Marchiori di Lendinara, il 10 agosto, Michel Portal, compositore e polistrumentista, si esibira’ in duetto con Paul Lay.

Il 12 agosto, ai giardini Zen di Adria, spettacolo satirico di Fabio Celenza e Lercio aLive show, da “Propaganda live” de La7, serata di doppiaggi comico-nonsense, battute fulminanti e telegiornali improbabili. Il 14 agosto, in piazza del Popolo a Frassinelle, ci sarà’ il comico Giobbe Covatta, con la spassosa “La divina commediola”. Finale con il live “Non perderti niente”, il 19 agosto in villa Badoer a Fratta, con Luca Barbarossa.