A volto coperto e armato di coltello rapina la lavanderia in chiusura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LOREO -in pieno centro a Loreo. Nel mirino di un bandito solitario ladi via Roma, l’unica attività dipresente in paese. Nel momento dell’entrata in azione del rapinatore in negozio c’era solo la titolare, una 54enne del posto: contro lail malvivente, a volto coperto e con un, ha rivolto la lama di un coltello.La donna, impietrita dalla paura, ha aperto la cassa e ha consegnato l’intera somma contenuta, un centinaio di euro. Sotto choc, pochi istanti dopo che ilè uscito ha dato l’allarme. Sul posto idella stazione locale, che hanno raccolto le prime