LOREO (ROVIGO) - Un chilo e due etti di cocaina e un chilo di marijuana. Quantità quasi industriali scoperte e sequestrate dai Carabinieri della Stazione di Loreo che per questo hanno arrestato un 44enne e un 39enne, entrambi di origini marocchine. Loreo si conferma ancora una volta uno snodo delicato nella circolazione degli stupefacenti, probabilmente anche per le sue caratteristiche geografiche, una sorta di “ponte” fra le province di Rovigo e Venezia, e demografiche, essendo un’area poco densamente abitata, con un dedalo di strade di campagna considerate “sicure” dai corrieri dello spaccio. Questa volta, come già accaduto più volte in passato, gli spacciatori hanno trovato sulla propria strada i Carabinieri. I militari, infatti, sulla base di elementi investigativi, hanno dato vita a un’operazione antidroga piazzandosi sulla via del Mare, la Provinciale 45 che collega Adria a Rosolina. Qui, sabato pomeriggio, hanno fermato una Fiat Bravo, a bordo della quale si trovavano i due nordafricani.

L'operazione

Il loro atteggiamento durante i primi momenti del controllo ha insospettito i carabinieri che così hanno fatto scattare la perquisizione dell’auto. Sotto un sedile è saltato fuori addirittura un chilo di cocaina. Ma non era finita: dalle successive perquisizioni domiciliari nelle rispettive abitazioni, in due diversi comuni bassopolesani, a casa di uno dei due i carabinieri hanno infatti trovato altra droga, e non poca: 200 grammi sempre di cocaina e un chilo di marijuana, oltre a bilancini di precisione e diverso materiale che gli inquirenti ritengono venisse utilizzato per confezionare le singole dosi da spacciare.

La Procura ha quindi richiesto al giudice per le indagini preliminari la convalida dell’arresto e misure cautelari, disponendo che in attesa dell’udienza di convalida uno dei due arrestati fosse condotto in carcere mentre l’altro fosse posto agli arresti domiciliari.

Il 26 febbraio di due anni fa, invece, i militari loredani hanno arrestato un 28enne e un 26enne, anche loro di origini marocchine, residenti a Porto Viro, trovati con oltre 120 grammi di cocaina e poco meno di 3mila euro in contanti. Nel dicembre prima, erano stati beccati in flagranza due spacciatori, sempre marocchini, su cui i carabinieri stavano indagando da tempo, facendo così scattare un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che li ha fatti finire in carcere. Nel 2020, anche l’arresto di un 33enne marocchino a Ca’ Negra, sorpreso a spacciare a un 18enne, con 45 grammi di cocaina e 20 grammi di hashish poi trovati nascosti in barattoli imboscati nelle sterpaglie.