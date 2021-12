Lite per strada, estrae una pistola. Era finta, ma provoca il panico: scatta la denuncia

ROVIGO - Attimi di panico, attorno alle 17 di oggi - 21 dicembre - in pieno centro a Rovigo, quando per un litigio nato, sembrerebbe, da una mancata precedenza, un uomo ha estratto quella che a tutte le persone che si trovavano nei dintorni in quel momento è apparsa essere una pistola. Anche al suo contendente, che dopo essere sceso dal furgone per discutere, ha pensato bene di risalire e di ripartire il più velocemente possibile. L'uomo con la pistola, invece, dopo averla rinfoderata si è avviato come se nulla fosse verso una vicina farmacia. Nel frattempo però, telefonate su telefonate sono arrivate al 113 segnalando la presenza di un uomo armato che si aggirava in Corso del Popolo. Così, immediatamente, pattuglie della Squadra volante e della Squadra mobile sono accorse sul luogo delle segnalazioni.

Fortunatamente, tutta la scena era stata seguita con sguardo attento proprio da un poliziotto della Squadra volanti che in quel momento era libero dal servizio e senza divisa, ma che ha comunque interrotto il momento di relax per tornare a fare il proprio lavoro, con freddezza e professionalità, di fatto pedinando e controllando l'uomo in attesa dell'arrivo dei colleghi. Pochi istanti ma, nel frattempo, probabilmente rendendosi conto dell'arrivo delle volanti, l'uomo è uscito dalla farmacia e si è infilato all'interno di un'autoscuola, che si trova proprio a fianco. Probabilmente perché aveva intuito l'arrivo della polizia e cercava di nascondersi. Cosa che non gli è riuscito, visto che con un'azione repentina, con la massima sicurezza, gli agenti lo hanno fermato e “disarmato”. La pistola è poi risultata essere uno spray anti-aggressione, che tuttavia aveva proprio la forma di una pistola, con tanto di fondina.

Tutto è stato sequestrato, mentre l'uomo, un 30enne rodigino, già noto alla polizia per alcuni precedenti, è stato accompagnato in Questura e denunciato per minaccia aggravata e possesso di arma impropria. Secondo una prima ricostruzione, condivisa dalla polizia con il pm di turno della Procura rodigina, sembrerebbe confermato che tutto nato per un alterco relativo ad una mancata precedenza. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire l'intera vicenda nei dettagli e per rintracciare la vittima dell'aggressione, fuggita alla velocità della luce alla vista della pistola.