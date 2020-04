​Lisa, la barista creativa: da Caravaggio ai messaggi di Plastic Octopus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STORIALe sue creazioni artistici navigano sui social., 28enne di Villanova del Ghebbo, professione barista e consigliere comunale, durante l'epidemia Coronavirus sta mettendo in mostra le sue capacità artistiche e i disegni prendono vita.«Le opere che ho sviluppato in questa quarantena forzata - racconta l'artista-barista - sono per adesso quattro: Plastic Octopus, San Girolamo di Caravaggio, Ghost Rider, Donna sott'acqua ripresa da una foto di Mira Nedyalkova. Non c'è una vera e propria tecnica precisa, ho sempre disegnato e amo l'illustrazione, ma se devo scegliere le tecniche a cui mi ispiro sono quelle di Caravaggio e dell'iperrealismo, cercando di rendere il più possibile vivo ogni mio disegno usando dei semplici pastelli».FOGLI E COLORIDa dove nasce questa passione? «I miei genitori mi ripetono sempre che da piccola non guardavo mai le bambole, volevo solo fogli e colori. Crescendo, ho scelto di frequentare l'Istituto d'arte di Castelmassa e mi sono laureata all'Accademia di Belle Arti di Verona». Lisa ama il suo lavoro al Bar Sport di Anna Ferracin di Valdentro, frazione di Lendinara ed è consigliere comunale a Villanova del Ghebbo. «Devo solo ringraziare i miei titolari che hanno scelto di insegnarmi questo mestiere praticamente da zero e che mi permette di avere un contatto diretto con la gente. Quali emozioni sprigiona il suo animo di artista mentre è all'opera? «Mentre disegno provo pace e serenità. Sono completamente immersa nel mio mondo e anche se passano dieci ore non me ne accorgo».MESSAGGIO ECOLOGICOLe capacità artistiche hanno stupito gli amici virtuali dell'universo social: «Sono rimasta sorpresa dalle reazioni che hanno le persone guardando un mio disegno, significa che il percorso che sto intraprendendo è quello giusto, sperando di trasmettere questa passione alle mie due nipoti e a tutta la gente che mi segue». A quale disegno è maggiormente affezionata? «L'opera che mi ha rubato più tempo è Plastic Octopus. Le sono più affezionata perché le altre sono esercitazioni e un omaggio ai grandi artisti, Plastic Octopus invece l'ho ricreato da zero, riprendendo questo polipo ricoperto da sportine di plastica, per lanciare un messaggio: salvaguardare l'ambiente che ci circonda».© RIPRODUZIONE RISERVATA