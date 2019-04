Liquami nel Po, allarme in Regione per l'acqua potabile in Polesine

VENEZIA - «La scorsa settimana nel torinese si è verificato sversamento di liquami nel Fiume da un allevamento di, l’evento ha provocato la morte di cinque tonnellate di pesci. Si tratta di unambientale gravissimo». Così i consiglieri regionali del Veneto Patrizia Bartelle (Italia in Comune), Piero Ruzzante (Liberi e Uguali) e Cristina Guarda (civica AMP) lanciano l'allarme: «Adesso, se non lo hanno già fatto, quei liquami defluiranno lungo il Po attraverso il Veneto e il(dove le acque del Po vengono utilizzate per l’) e raggiungeranno il mare. Ildi un danno allee alla flora e fauna fluviali e marini è inaccettabile». «Abbiamo quindi chiesto alla Regione - concludono Bartelle, Ruzzante e Guarda - quali azioni straordinarie ed urgenti intenda porre in essere per garantire la raccolta dei liquami prima che defluiscano fino al mare. L’allerta ambientale, nel Veneto dei Pfas e della plastica che ha invaso il Canalbianco (con le foto-denuncia di Greenpeace Italia), è massima».