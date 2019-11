A Liliana Segre la cittadinanza onoraria di Rovigo

di Alberto Lucchin

ROVIGO -è ora una rodigina. Il consiglio comunale, lunedì sera, ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal Pd per iniziare le procedure burocratiche finalizzate a concedere laalla nota senatrice a vita, sopravvissuta del campo di concentramento di Aushwitz. Un provvedimento, quello presentato da Benedetta Bagatin, molto apprezzato dall'aula e che ha lo scopo di avviare il percorso per conferire la cittadinanza onoraria a Segre, deportata e sopravvissuta ai campi di concentramento. «La lotta contro il razzismo e la xenofobia è il cuore di ogni politica dei diritti umani - è scritto nella mozione presentata in aula - perché la tolleranza e il rispetto per la dignità altrui costituiscono le fondamenta di ogni società davvero democratica e pluralista. Razzismo e xenofobia, in ogni loro forma e manifestazione, sono incompatibili con i valori e le regole su