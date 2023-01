ROVIGO - Fervono i preparativi al liceo scientifico Paleocapa di Rovigo per dare risalto ai suoi primi cento anni. Già in città sono affisse le locandine che ricordano questa ricorrenza. I manifesti sono stati realizzati da Andrea Guaraldo, docente al Paleocapa, che ha voluto con questi dare lustro alla storia della scuola.

«Il primo disegno - il suo commento - si ispira alla vecchia sede, con una texture che ne ricorda la struttura in cemento. Ci sono anche richiami agli anni 20 del Novecento: il ventennio fascista e i caratteri numerici ispirati all'Art nouveau. Il secondo disegno nasce da linee oblique che traggono ispirazione dal dinamismo compositivo che giunse in Italia a seguito del Costruttivismo, dal Futurismo e dall'Art decò. L'ultimo progetto ha un forte impatto prospettico e assomiglia a un'analoga locandina utilizzata proprio nel 1923 per una mostra a Weimar della scuola Bauhaus. Ho realizzato questi lavori per mezzo di programmi open source, gli stessi di cui mi avvalgo quotidianamente per la didattica».

AL LAVORO

Assieme a tutti i docenti e agli studenti, sottolinea la dirigente scolastica Cristina Gazzieri, «stiamo preparando alcuni eventi che siano di rilievo per la scuola e per la città. Il maggiore impegno in questi mesi è stato dedicato alla ricerca di ex studenti che poi vengono intervistati a scuola: raccontano la loro vita scolastica di alcuni o tanti anni fa, riportano aneddoti sui docenti, sulle verifiche, sulle gite o sull'organizzazione scolastica. Oggetto di attenta osservazione è anche l'archivio, che sta riservando sorprese speciali: dalle vecchie pagelle ai registri, dai regolamenti agli strumenti per esperimenti. L'idea che sta prendendo forma è quella di valorizzare il ruolo culturale, ma anche socio-economico del liceo Paleocapa, attraverso una serie di iniziative che possano farlo conoscere sempre di più nella sua storia e nelle potenzialità che da sempre riserva ai suoi iscritti».

Il liceo scientifico Paleocapa è stato istituito con Regio decreto numero 1915 del 9 settembre 1923 nell'ambito della riforma Gentile e con provvedimento del 9 marzo 1924, intitolato a Pietro Paleocapa (1788-1869), ingegnere idraulico, patriota convinto e liberale moderato, più volte deputato e ministro dei lavori pubblici nel Regno Sabaudo.