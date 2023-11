ROVIGO - «Pazienti abbandonati? Sono io che sono stata abbandonata e che ho lasciato l’incarico, a tempo determinato di 12 mesi, dando un preavviso di 15 giorni perché è previsto nel caso in cui sussistano gravi motivi. E i gravi motivi c’erano: non avendo ricevuto le schede dei pazienti non ero nelle condizioni nemmeno di prescrivere i farmaci adeguati al loro quadro clinico, che non conoscevo, e questo ne metteva a rischio la salute». A spiegare la propria versione è la dottoressa Federica Buzzolani , che aveva preso servizio il primo settembre a Sant’Apollinare, sostituendo il dottor Paolo Greco, in pensione dal 31 agosto, e che dopo due settimane ha lasciato l’incarico, lasciando un messaggio sulla porta dell’ambulatorio, nel quale si scusava con i pazienti spiegando che dal 13 settembre non sarebbe stata più presente e che l’addio era dovuto al fatto di non aver avuto dall’Ulss le schede dei singoli pazienti, con i piani terapeutici e le patologie accertate. Un caso che vista la carenza di medici di medicina generale in Polesine, ma in tutto il Veneto, aveva sollevato una vasta eco.



IL NODO

La dottoressa Buzzolani dal 15 di novembre inizierà un nuovo incarico, sempre di un anno, a Longastrino, frazione a cavallo fra Argenta e Alfonsine, e «l’azienda sanitaria di Ferrara mi ha già trasferito tutti i dati dei pazienti». Il suo legale, l’avvocato ferrarese Maurizio Servidio, nota: «C’è una discrepanza nell’interpretazione delle norme sulla privacy, perché basta il consenso del paziente all’utilizzo dei propri dati da parte del sostituto, non è necessario che vengano prelevati con una chiavetta Usb dal medico precedente e poi riconsegnati al nuovo medico, come ha invece inteso l’Ulss Polesana: è la prima volta che sento una cosa simile».

I l dottor Greco aveva messo a disposizione degli ex pazienti quatto venerdì per l’operazione di consegna dei dati, ma dopo il primo, spiega la dottoressa Buzzolani, «hanno raccolto i propri dati solo 25 pazienti: con questa media avrei avuto le schede di un centinaio dei 1.167 pazienti che avevo in carico. Con persone anziane, senza il fascicolo sanitario, che venivano in ambulatorio e chiedevano la prescrizione per la “solita medicina”, non ricordando però il nome e limitandosi a descrivere il colore della scatola, “quella bianca con la riga rosa”. Senza ricordare se avevano avuto episodi allergici, intolleranze o altri dati essenziali per poter svolgere in sicurezza il mio lavoro. Ho sollecitato l’azienda sanitaria, ma non ho avuto risposte. Quando ho firmato l’accettazione dell’incarico, il 19 luglio, mi era stato detto che sarebbero state mandate delle lettere, ma l’invio è avvenuto molto dopo perché, mi è stato spiegato, era agosto e c’erano le vacanze. Io in queste condizioni non potevo lavorare. A volte la sera ero così agitata che andavo in chiesa a pregare, perché andasse tutto bene».

N ella lettera dell’Ulss di comunicazione della cessazione del dottor Greco e dell’assegnazione del nuovo medico a Sant’Apollinare, «con l’indirizzo sbagliato dell’ambulatorio» precisa la dottoressa Buzzolani, c’era l’indicazione delle modalità di scelta del nuovo medico , ma non l’invito ad andare dal dottor Greco con un a chiavetta Usb per recuperare i propri dati. La dottoressa Buzzolani si dice poi «sorpresa del pesante attacco ricevuto dal presidente dell’Ordine dei medici di Rovigo, che non conosco perché non è il mio ordine di riferimento, visto che sono iscritta a Ferrara: non l’ho fatto per me, l’ho fatto per i pazienti e per la loro sicurezza. È quasi paradossale che mi si accusi di interruzione di pubblico servizio quando non sono stata messa nelle condizioni di poterlo effettuare, questo servizio. Perché si creava una situazione di pericolo».

A fine novembre la questione sarà affrontata davanti all’Ufficio procedimenti disciplinari dell’Ulss Polesana.